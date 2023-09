Aggiornamento iOS 17 è disponibile: dalle nuove funzioni allo StandBy: ecco le novità (e cosa cambia)

L'aggiornamento iOs 17 è scattato proprio ieri, 18 settembre, intorno alle 19 ora italiana: si tratta della 17° versione del sistema operativo iOS, sviluppato da Apple e annunciato alla Apple Worldwide Developers Conference del Wwdc 2023 di inizio estate.

Tra le funzioni e i miglioramenti introdotti troviamo la possibilità di personalizzare i propri contatti in rubrica, le mappe in modalità offline e molto altro ancora. Vediamo allora tutte novità introdotte, i dispositivi compatibili e come preparare il proprio iPhone all'aggiornamento.

Le nuove funzioni

Una delle novità più attese è la "Contact Posters", ovvero la scheda dei contatti che diventa personalizzabile, con la possibilità di inserire con foto o momoji, colori e font diversi per ogni contatto, che appaiono quando si riceve una chiamata. Troviamo poi la possibilità di creare video messaggi FaceTime e di trasformare in modo molto più semplice le foto in stickers - anche animati - toccando e trascinando elementi della foto stessa.

Tra le funzioni più utili troviamo la possibilità di trascrivere i memo vocali tramite l'app Messaggi e la funzione "Tutto Bene" che permette di avvisare automaticamente amici e parenti di essere giunti sani e salvi a destinazione. Diventa poi ancora più semplice la condivisione con AirDrop: grazie a "NameDrop" basterà avvicinare un iPhone a un altro per condividere la propria scheda con numero di telefono o mail, ma anche scambiare foto e altri file, semplicemendo avvicinando gli smartphone.