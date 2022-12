2023, cosa succederà? Dall'incoronazione di Re Carlo III ai Mondiali di calcio femminile

Il 2022 sta per concludersi, e i suoi dodici mesi quasi trascorsi posso dirsi di diritto entrati negli annali di storia per sempre. La luce in fondo al tunnel della Pandemia (insieme alla gioia di aver ripreso le normali abitudini quotidiane, sospese a causa del virus) è stata però immediatamente oscurata da una crisi economica ed energetica senza precedenti. Una questione che grava, e continuerà a gravare per parecchio tempo, su milioni di famiglie italiane ancora scottate dalla crisi scatenata dal virus.

Il 2022 non è cominciato come ci si augurava, questo a causa dello scoppio della guerra in Ucraina dopo l'invasione della Russia, un atto che ha fatto ripiombare l'incubo di un conflitto su scala internazionale nel cuore dell'Europa. Dodici mesi scanditi prettamente dal dibattito sul conflitto ucraino, ma che verranno ricordati in particolare per la morte della Regina Elisabetta a 96 anni. La sovrana più longeva della storia con i suoi 70 anni di regno. In Italia non potrà non essere ricordata l'elezione di Giorgia Meloni come prima donna presidente del Consiglio nella storia della Repubblica. Senza scordare il tanto sudato Mattarella Bis alla guida del Quirinale (con buona pace di quest'ultimo che aveva già cominciato il trasloco in una residenza privata) o la caduta del governo Draghi.

Un anno che si è concluso (forse) con la vittoria dei Mondiali in Qatar dell'Argentina. Con Leo Messi che, dopo 36 anni dall'ultima vittoria dell'albiceleste in una Coppa del Mondo, ha finalmente alzato quella coppa al cielo inseguita per tutta la vita e con la quale ha finalmente raggiunto Maradona nell'olimpo sportivo degli immortali.

Il 2022 sta quindi per calare il sipario mentre il 2023 sta per sollevarlo, e in attesa che l'imprevedibile segni in maniera indelebile i prossimi 12 mesi, come succede ogni anno, vediamo quali sono gli eventi più importanti dell'anno nuovo, mese per mese.