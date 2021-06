Zangrillo, selfie senza mascherina: «Modalità aria aperta per persone sane». Ed è polemica

«Outdoor mode for sane people»: tradotto “modalità all'aria aperta per persone sane (più precisamente sane di mente)”: così ha scritto il primario del San Raffaele Alberto Zangrillo nella didascalia del selfie pubblicato su Twitter a commento di una sua foto all'aperto con occhiali e senza mascherina.

Outdoor mode for sane people. pic.twitter.com/jHUGzxkfI8 — Alberto Zangrillo (@azangrillo) June 12, 2021

Un post che ha creato polemiche in rete fra chi lo difende e chi lo critica: «Cosa sta dicendo di tanto strano? La mascherine all'aperto non servono a nulla. Lo scorso anno non le abbiamo mai portate. I contagi e i decessi erano spariti. Memoria corta» scrive qualcuno. «Focolaio Covid19 in una palestra di Milano: scoperti 10 casi, uno è di variante indiana. Tornate in palestra con Zangrillo», ironizza qualcun altro.

