Migliaia di persone hanno partecipato sabato al primo giorno del Wuhan Strawberry Music Festival. I ragazzi nella città centrale della Cina hanno ballato, saltato e urlato di gioia mentre alcuni dei loro artisti preferiti salivano sul palco. Il festival è tornato in presenza dopo che era stato annullato a causa delle restrizioni per il Covid-19.

Un rappresentante degli organizzatori ha detto alla Reuters che quest'anno i numeri sono stati limitati, aggiungendo che sabato «c'erano circa 11.000 persone». Sono state installate barriere davanti a ogni palco e il personale di sicurezza ha limitato il numero di persone in quelle aree. Pochissime le persone che indossavano le mascherine, distanziamenti azzerati.

