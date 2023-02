Willi Orban salta Lipsia-Union Berlin per donare cellule staminali a un malato di tumore

Tra tre giorni la sua squadra giocherà una partita cruciale per le sorti del campionato tedesco, ma lui non ci sarà. Il motivo? Ha deciso di dare la sua disponibilità per una donazione di cellule staminali a un malato di tumore al sangue.

È stata la scelta di capitan Willi Orban, difensore classe '92 del Red Bull Lipsia e della nazionale ungherese. Il prossimo 11 febbraio la squadra allenata da Marco Rose, attualmente quarta in Bundesliga, affronterà alla Red Bull Arena i rivali dell'Union Berlin, secondi in classifica con appena tre punti di distacco dai "tori" e uno solo dal Bayern Monaco capolista.

«Ovviamente all'inizio sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto l'informazione che ero idoneo come donatore - ha dichiarato il giocatore alla Bild - Ma io non ho mai avuto dubbi e ho dato l'ok per la donazione».

Stando a quanto riferisce il quotidiano tedesco, il difensore sta ricevendo iniezioni speciali dallo scorso 4 febbraio e oggi a Dresda si è sottoposto a un'aferesi periferica delle cellule staminali, per donare il proprio midollo osseo alla persona malata di cancro.

Il processo ha costretto il difensore dei biancorossi di Sassonia a interrompere gli allenamenti con il resto della squadra, e quindi, salvo clamorosi colpi di scena, non sarà a disposizione per il match di sabato.

L'appello di Orban ai tifosi: «Donare è la scelta giusta»

«Si tratta della possibilità di salvare una vita umana con uno sforzo minimo, quindi in questo caso non ci sono due possibili opzioni per me. Spero sinceramente che la mia donazione possa aiutare a guarire completamente il destinatario. Ovviamente è possibile che perda la partita contro l'Union, ma nonostante le mie ambizioni sportive, in questo caso tutto passa in secondo piano. Chi mi conosce sa che farò di tutto per tornare in squadra il prima possibile», ha dichiarato sempre il difensore ungherese.

Willi Orban risulta iscritto al registro dei donatori in Germania dal 2017 e ha invitato i tifosi a seguire il suo esempio: «Registrarsi è la scelta giusta», ha infine aggiunto.