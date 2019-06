Volontari AbbVie ristrutturano una casa famiglia di Roma e una scuola di Aprilia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal 10 al 14 giugno è stato di nuovo volontariato da parte dei dipendenti dell’azienda biofarmaceutica AbbVie, a sostegno delle comunità locali: progetto “Week of Possibilities". Novemila le persone coinvolte nel mondo, cento in Italia. Nel nostro paese i dipendenti sono stati impegnati in due interventi: a Roma, nel quartiere Tiburtino, al centro diurno dell’associazione Ain Karim, una casa famiglia dove trovano ospitalità e supporto donne in gravidanza, giovani madri in difficoltà e i loro figli, ragazzi allontanati dalle famiglie di origine, adolescenti non accompagnati e nella scuola primaria “Benedetto Lanza” di Campo di Carne nel comune di Aprilia(LT)A Roma i volontari. al centro Ain Karim, hanno svolto attività di manutenzione del giardino e messa in sicurezza di aree limitrofe, di tinteggiatura e sistemazione degli ambienti dove si svolgono attività ricreative, di doposcuola e laboratori per gli ospiti della case famiglia. Nella scuola di Campo di Carne, area vicino al polo produttivo AbbVie di Campoverde di Aprilia, i volontari hanno realizzato opere di tinteggiatura e di decorazione nell’ingresso, nei corridoi e nella sala teatro, dove verranno allestite anche quinte teatrali. «Crediamo che questi interventi - commenta Fabrizio Greco, amministratore delegato - possano contribuire alla crescita delle comunità e a renderle più forti e inclusive».