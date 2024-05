Giovedì 30 Maggio 2024, 08:13

CARMIGNANO DI BRENTA (PADOVA) - I medici avevano dato sei mesi di vita, ma alla vita lei si è aggrappata, ne ha colto ogni istante, circondata dall'affetto di genitori, fratelli, parenti e tanti amici, l'ha vissuta appieno. Martedì purtroppo si è fermata per sempre a 46 anni ed ora, come aveva scritto di suo pugno, "sorride agli angeli" Viviana Volpato di Carmignano di Brenta lascia mamma Simonetta, papà Valeriano, i fratelli Michele con Giulia e Stefano con Federica ed i nipoti Gaia, Beatrice, Edoardo, Filippo e Samuele.

Tumore cerebrale, Viviana muore a 46 anni

«Viviana è nata un anno dopo il mio primo figlio, nel 1978. Una bella bambina, le dimensioni erano normali - racconta la mamma con grande forza d'animo nonostante il profondissimo dolore - Poi le sono insorti dei dolori a braccia e gambe. A due anni e tre mesi una Tac ha rivelato un tumore cerebrale. E' stata operata a Padova nel luglio 1980. I medici le avevano dato sei mesi di vita».

Quella vita è durata 43 anni di più. «Viviana l'ha vissuta al massimo delle sue possibilità. Ci sono stati momenti complessi e tra questi dopo 19 anni dall'operazione l'insorgere dell'epilessia, ma conviveva con i suoi limiti. Amava studiare, ha frequentato le varie scuole riuscendo a fare l'esame di maturità nella scuola d'arte di Nove (Vicenza) diplomandosi ceramista tra gli applausi di professori e compagni di classe. Avrebbe voluto andare all'università. Frequentava il centro diurno della cooperativa Papa Giovanni XXIII qui a Carmignano di Brenta dove ha trovato tanti amici». Una ragazza, una donna, Viviana, con tante passioni. Sempre la mamma: «Tifosissima del Milan e della Ferrari, è andata allo stadio e nei circuiti, amante della musica, il suo idolo era Nek che è riuscita ad incontrare. Alla fine dello scorso anno si è ripresentata la malattia. Non c'è stato nulla da fare. Da 21 giorni era ricoverata all'hospice di Cittadella. Unico rammarico non averla potuta portare alle Maldive come desiderava. Martedì ci siamo salutate, le ho detto che in cielo le indicheranno dove sono. Ha chiesto di essere sepolta con il mio abito da sposa e così sarà». La preghiera di suffragio è oggi dopo la celebrazione delle 19 nella parrocchiale di Carmignano di Brenta dove domani alle 10 si svolgeranno le esequie. Il feretro poi proseguirà per la cremazione. La famiglia ringrazia i medici Alessandro Mastinu e Alessandro Bubola e tutto il personale dell'hospice Casa del Carmine ed operatori ed amici della cooperativa Papa Giovanni XXII, per l'affetto, l'assistenza e le cure che hanno donato a Viviana.