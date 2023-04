Virus carnivoro sfigura una donna: «Non ho più una gamba e non posso permettermi la sedia a rotelle»

Emma Doherty è rimasta permanentemente sfigurata dopo aver contratto una rara "malattia carnivora" chiamata fascite necrotizzante. Nel febbraio 2021, Doherty si è lamentata di una gamba dolorante ed è andata in ospedale due volte. Le è stata diagnosticata un'infezione e gli sono stati somministrati antibiotici, ma non hanno funzionato e pochi giorni dopo stava lottando per la sua vita. Doherty è stata portata d'urgenza in ospedale e dopo che le è stata diagnosticata la sepsi - l'estrema risposta del corpo a un'infezione - i medici non hanno avuto altra scelta che metterla in coma farmacologico. "Non riesco a ricordare nulla fino ad oggi. È meglio che non ricordi il dolore o quello che è successo, ma è strano", ha detto a Newsweek.

Mascherine, verso lo stop parziale negli ospedali dal 30 aprile: restano nelle Rsa e nei pronto soccorso. Schillaci firma l'ordinanza oggi

Cos'è la fascite necrotizzante

Dopo nove giorni in terapia intensiva, le condizioni di Doherty sono rapidamente peggiorate e i medici le hanno dato una possibilità di sopravvivenza dello 0,2%. Il CDC spiega che la fascite necrotizzante è una rara infezione batterica che si diffonde rapidamente nel corpo e può causare la morte. Viene trattato con antibiotici e chirurgia. Dal 2010, negli Stati Uniti si verificano ogni anno da 700 a 1.150 casi. Newsweek ha contattato il medico di emergenza Ken Perry che ha spiegato che i batteri possono entrare nel corpo attraverso un "tipo benigno e innocuo di taglio o puntura", con l'area interessata che diventa rapidamente molto dolorosa. "Uno degli aspetti interessanti della fascite necrotizzante è che l'area non appare sempre estremamente infetta. Normalmente è consuetudine vedere un'area molto rossa e infiammata quando il tessuto è infetto. Nella fascite necrotizzante, l'infezione è più profonda e in realtà non può causare cambiamenti della pelle nel tessuto sovrastante", ha detto. Perry, che vive a Charleston, nella Carolina del Sud, spiega che la progressione è "molto rapida" attraverso i tessuti connettivi tra i muscoli. Ha detto a Newsweek : "Può iniziare in un'area e coinvolgere molto rapidamente un'intera estremità. Contrastalo con un'area di cellulite, o ascesso, che sono infezioni più localizzate e impiegano più tempo a diffondersi al tessuto locale piuttosto che sotto la pelle su i piani fasciali (le zone di connessione tra i muscoli). Descrive la condizione come "alterazione della vita" e in alcuni casi "pericolosa per la vita". Il CDC afferma che anche con il trattamento, fino a una persona su cinque con fascite necrotizzante muore a causa dell'infezione.

Un'infezione diffusa in tutto il corpo

La mamma di Doherty, Marie Keane, 54 anni, ha parlato a Newsweek delle condizioni di sua figlia. Ha detto: "Non ci è stato permesso di vedere fisicamente Emma, ​​ma il dottore mi ha mostrato delle foto e non potrò mai dimenticare quelle immagini. "Mi perseguitano ancora oggi, l'infezione si era diffusa in tutto il corpo e il suo stomaco era aperto. Potevo vedere i suoi organi e l'intestino. "La gamba destra di Emma aveva enormi vesciche viola e la sua gamba sinistra era nera. "Posso solo paragonare le sue gambe alle immagini che ho visto del passato di persone che avevano la peste. "È stato terrificante, ma mi sono rifiutato di spegnere la macchina di supporto vitale perché sapevo che era ancora lì". Il nono giorno in terapia intensiva, Keane ha firmato un modulo di consenso alla procedura di amputazione e la gamba sinistra di Doherty è stata rimossa sotto il ginocchio. Ha detto: "Il dottore ha promesso che avrebbe fatto del suo meglio per salvarle gli arti, ma a un certo punto si è parlato che sarebbe potuta finire con solo il braccio sinistro. È stato assolutamente devastante". In totale, Doherty ha trascorso 39 giorni in coma e ha subito lo sbrigliamento quotidiano, una procedura per curare le ferite, per rimuovere le cellule infette. Keane ha detto a Newsweek che ogni giorno era "toccata e fuga", ma si è rifiutata di arrendersi e ha continuato a pregare per sua figlia.