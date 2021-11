Omicron, altri positivi tra i contatti del paziente zero: 9 casi accertati in Campania

Si allarga il campo dei positivi a Caserta legati al paziente zero della variante Omicron in Italia. Dopo i tre positivi legati al primo caso della nuova variante sudafricana, si scoprono nuove persone contagiate: tra i primi contagiati ci sono un docente e due compagni di classe di uno dei figli del paziente zero, il manager di Caserta dell'Eni trovato positivo ad Omicron. I risultati definitivi sullo screening disposto su docenti e compagni di classe dei due minori hanno rivelato le nuove positività; si dovrà ora procedere al sequenziamento per stabilire se si tratta effettivamente di Omicron.

Altri 5 positivi tra i contatti del paziente zero

Altri 5 casi di contagio da variante Omicron del Covid-19 sono emersi dal tracciamento dei contatti del professionista casertano paziente zero. Si tratta di tre alunni della scuola frequentata da uno dei figli dell'uomo, un membro del personale scolastico e una donna che lavora per la famiglia come badante. Questi 5 casi vanno ad aggiungersi alle 3 positività emerse ieri, la moglie e i due figli del professionista, e del professionista stesso, per un totale di 9 casi accertati di positività alla variante Omicron in Campania.

Variante Omicron, il sequenziamento dei casi

Ieri il laboratorio del Cotugno di Napoli aveva, infatti, scoperto che anche i due figli e la moglie del paziente zero erano positivi ad Omicron, mentre per la madre e la suocera del paziente zero non è stato possibile procedere al sequenziamento per la bassa carica virale. Per quanto riguarda le classi della scuola elementare di Caserta frequentate dai due figli del manager, va detto che docenti e alunni - una quarantina di persone in totale - erano già stati sottoposti nei giorni scorsi ad una doppia serie di tamponi dopo che era emersa la positività dei due figli del paziente zero, e tutti i test erano risultati negativi.

Alla terza serie, invece, effettuata nella giornata di domenica scorsa, 28 novembre, sono emerse le tre nuove positività: il docente e i due alunni positivi stanno bene. Le due classi dovrebbero restare in isolamento, con il ricorso alla Dad, fino al 3 dicembre. Intanto a Caserta una scuola elementare è stata chiusa - ma non perchè legata alla vicenda del 'paziente zerò - in relazione ad alcuni casi di positività al Covid riscontrati tra docenti e alunni.