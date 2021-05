Troppo scetticismo sui vaccini, allora ecco i maxi-premi in palio: mentre i leader politici statunitensi diventano sempre più “disperati” nel persuadere gli americani a farsi somministrarare il vaccino contro il Covid, il governatore dell'Ohio Mike DeWine offre la possibilità di vincere 1 milione di dollari per farsi vaccinare.

DeWine, un repubblicano, ha detto che cinque residenti dell'Ohio possono vincere soldi una volta alla settimana: l'estrazione è riservata agli adulti che hanno ricevuto almeno una dose. I fondi proverranno dai fondi federali di soccorso per la pandemia.

«So che alcuni potrebbero dire: DeWine, sei pazzo! Questa idea di un milione di dollari è uno spreco, ha scritto il governatore su Twitter. «Ma il vero spreco a questo punto della pandemia - quando il vaccino è disponibile per chiunque lo desideri - è una vita persa per Covid». Circa 117 milioni di americani, più di un terzo della popolazione degli Stati Uniti, sono stati completamente vaccinati fino a mercoledì, secondo i dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie.

Two weeks from tonight on May 26th, we will announce a winner of a separate drawing for adults who have received at least their first dose of the vaccine. This announcement will occur each Wednesday for five weeks, and the winner each Wednesday will receive one million dollars.

— Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) May 12, 2021