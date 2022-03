Vaccino russo Sputnik, Antonella Viola: «Non funziona e l'ho bocciato, poi ricevetti una strana telefonata»

Antonella Viola e il vaccino Sputnik, la sua verità. «Quando sul vaccino Sputnik venne pubblicato il lavoro, insieme a Enrico Bucci e ad altri colleghi a livello internazionale, scrivemmo su Lancet un commento per dire che il vaccino effettivamente non funzionava. In quei giorni, a parte che il mio telefono cominciò a dare dei seri problemi, ricevetti una telefonata molto strana, di una persona che disse di essere del ministero degli Interni, della sicurezza, non ricordo. E mi disse che voleva informazioni: voleva sapere se io sapessi di più sul vaccino Sputnik. Una strana telefonata, mi chiedeva dati».

APPROFONDIMENTI IL DRAMMA Mariupol, cimitero a cielo aperto UCRAINA Quanti soldati russi sono morti? IL FOCUS Pressing di Biden sulla Ue: stallo sulle sanzioni MONDO Mariupol, perché è così importante per... MONDO Kiev, bombardato un centro commerciale trasformato in rifugio: 6... IL GESTO Papa Francesco a colloquio con Zelensky che lo invita a Kiev:... MOSCA Covid, Putin difende il vaccino Sputnik SALUTE Vaccino Sputnik, cosa è e come funziona

Ucraina, Mariupol come Guernica: un cimitero a cielo aperto. «Aspettiamo tutti la morte»

Ucraina, quanti soldati russi sono morti? A Mosca (su un tabloid pro Putin) spunta il report ufficiale con i dati segreti

Lo ha rivelato per la prima volta l'immunologa dell'Università di Padova ospite di Forrest su Rai Radio1. «Cercavo di capire meglio chi fosse ma è stato molto vago. Mi disse che sarebbe venuto a trovarmi in studio ma non è mai più venuto - ha aggiunto la scienziata - Ovviamente non sarà stato qualcuno del ministero, immagino di no, però mi è rimasto il dubbio di capire chi fosse questa strana persona che si è presentata e che ha voluto sapere perché io avessi criticato il vaccino».