Due uomini e una donna sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia americano di aver replicato in modo fraudolento il sito web della casa farmaucetica Moderna. Olakitan Oluwalade, Odunayo Baba Oluwalad e Kelly Lamont Williams avrebbero tentato di riprodurre il sito dell'azienda americana per guadagnare dalla vendita delle dosi di vaccino. A scoprire la frode, un agente dell'agenzia investigativa del Department of Homeland Security, che ha incastrato il gruppo dopo la richiesta di un trasferirimento in denaro su un conto con il nome di Williams.

I tre sono stati accusati di "cospirazione al fine commettere frodi telefoniche" e rischiano ora fino a 20 anni di carcere. Secondo le prove riportate in tribunale, la falsa homepage di Moderna riprodotta dai fermati, ha effettivamente offerto agli utenti l'opportunità di acquistare il vaccino: "Acquista un vaccino Covid prima del tempo" sarebbero state le parole utilizzate sul falso sito per adescare gli utenti.

Dopo il contatto telefonico dei compratori attraverso il numero indicato sul sito web, il sistema messo in piedi dai tre, rindirizzava le persone ad un sistema di messaggistica crittografato, che richiedeva l'inserimento di un indirizzo e-mail. Secondo i documenti del tribunale, i fermati avrebbero chiesto 6.000 dollari per 200 dosi di vaccino Moderna, con un prezzo dunque di 30 dollari l'una.

«Mentre il pubblico cerca i vaccini per proteggere se stesso e le proprie famiglie dal Covid-19, i truffatori stanno aspettando di trarre vantaggio dalla loro disperazione. Vogliamo ricordare al pubblico di esercitare estrema cautela online, soprattutto quando si tratta di vaccini Covid-19, trattamenti e dispositivi di protezione», ha detto l'agente speciale responsabile, James R. Mancuso, di HSI Baltimora.

