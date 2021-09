Vaccino negato dal genitore, 16enne vince la causa ad Arezzo. Il giudice dispone la dose in via d'urgenza

Lunedì 20 Settembre 2021, 12:42 - Ultimo aggiornamento: 14:00

Vaccino e minori, la storia finisce in tribunale. Ha vinto la sua battaglia un ragazzino di 16 anni che voleva vaccinarsi contro il parere di uno dei genitori. Il giudice tutelare di Arezzo, accogliendo il ricorso del suo legale, avvocato Gianni Baldini, ha disposto in via d'urgenza la sua vaccinazione, chiedendo che il personale dell'accettazione dell'hub vaccinale acquisisca prima di procedere sia il suo consenso che quello del genitore favorevole.

APPROFONDIMENTI ROMA Aumenta la multa per i lavoratori senza certificazione IL FOCUS Green pass, tamponi a 8 euro per i minorenni e a 15 per gli altri DOSINFORMAZIONE Fake news sul Covid: quando la politica non fa la sua parte LAZIO Scuola, rifiuta il vaccino uno studente su 3. I pediatri:... ECONOMIA Vaccini, agenzia Gb: sì Moderna dai 12 anni... MAPPA Variante Delta, dove sono i focolai di positivi in Italia ora... NEWS Vaccini nel Lazio, senza dose un ragazzo su 2: Asl a scuola con... ROVEREDO IN PIANO Focolaio a Pordenone, 50 contagiati alla maxi-festa in... ITALIA Gabriele Gazzani, morto di Covid operatore del 118 di Ravenna

Decreto Green pass: aumenta la multa per i lavoratori senza certificazione. Chi controlla colf e badanti

«Si tratta di una sentenza clamorosa - commenta esprimendo la sua soddisfazione l'avvocato Baldini, presidente dell'associazione avvocati matrimonialisti della Toscana -, in pratica una sentenza penale in ambito civile su questioni che riguardano i vaccini». «Solitamente - precisa sempre Baldini - il giudice, se accoglie il ricorso, chiede al ricorrente che notifichi ricorso alla controparte, fisso udienza, la fa e poi decide».

Green pass, tamponi a 8 euro per i minorenni e a 15 per gli altri: dove si fanno, quanto durano e quali differenze con il vaccino

«In questo caso invece - sottolinea ancora - ha emesso una sorta di misura cautelare, ha disposto la necessità e urgenza di fare il vaccino senza fare l'udienza. Una cosa che non si era mai vista in ambito civile».