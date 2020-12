AstraZeneca, l'Ema insiste: «Vaccino? Necessarie ulteriori informazioni». In corso analisi di nuovi dati

La strada del vaccino di AstraZeneca si è allungata ma scorre. Ulteriori informazioni sul candidato vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca sono state ricevute dall'Agenzia europea per i medicinali Ema da parte dell'azienda «durante il periodo di Natale, in risposta alle domande dei team di valutazione sui dati». Lo apprende l'agenzia Ansa da fonti Ema, che sottolineano come «la valutazione di queste informazioni è in corso». La task force Ema su Covid-19 discuterà a breve dei dati con il Comitato Ema per i medicinali ad uso umano (CHMP).

«Informazioni scientifiche addizionali rispetto alla qualità, sicurezza ed efficacia» del candidato vaccino anti-Covid Oxford-AstraZeneca «sono ritenute necessarie per supportare il rigore richiesto per una autorizzazione al mercato condizionata». Lo afferma l'Agenzia europea dei medicinali Ema sul proprio sito.

Ultimo aggiornamento: 19:43

