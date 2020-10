La stagione dell'influenza è alle porte, così come la campagna vaccinale. Peccato che «la Regione Lombardia non dia i vaccini al Comune di Milano», è la denuncia della vicesindaca e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo. Che accusa il Pirellone di «voltafaccia: ammette di non poter affrontare una vaccinazione massiccia della popolazione perché non ha abbastanza dosi di vaccino. E questo dopo settimane di incontri, approfondimenti, bozze di accordi».

I BANDI DI ARIA

Risultato: la Regione ha scritto al Comune indicando di «procedere con strutture private per l'approvvigionamento, come se non sapesse che il problema vero è che la Lombardia è in gravissimo ritardo, in difficoltà a reperire sul mercato coperture per le categorie ad alto rischio per età e patologia, figurarsi per il resto della popolazione», punta il dito l'assessore. Eppure si trattava di una «criticità già denunciata dai medici di base e dai pediatri e ribadita dai farmacisti». Nel malaugurato caso di una seconda ondata di Covid, il vaccino influenzale aiuta nelle diagnosi, considerati i sintomi sovrapponibili. Ma proprio in Lombardia dove il virus ha colpito duramente, il Pirellone è in ritardo, come dimostra l'elenco dei bandi di gara pubblicati da Aria, la centrale acquisti della Regione coinvolta nell'inchiesta sui camici del cognato del governatore Attilio Fontana e il cui ex direttore generale Filippo Bongiovanni è indagato. Il gruppo consiliare del Pd ha ricostruito la cronologia: il primo bando è del 26 febbraio, tre giorni dopo il paziente uno a Codogno. Riguarda l'acquisto di 1,35 milioni di dosi per adulti e 20 mila per bambini a un prezzo di 4,50 euro l'una, ma il numero è di poco superiore alle vaccinazioni fatte l'anno scorso dalla Regione (1,29 milioni), con una copertura del 47-48% degli over 65 rispetto a un obiettivo minimo raccomandato a livello nazionale del 75% e ottimale del 95%. Causa prezzo inferiore ai 5,50 pagati nel 2019, l'asta va deserta. Il secondo tentativo di Aria è tra marzo e aprile, alzando il prezzo a 5,90 euro a dose, ma senza aumentare le quantità richieste. A maggio arriva una comunicazione della direzione generale Welfare che si accorge che le dosi non sono sufficienti, così la gara viene revocata e si riparte da zero. Si arriva al 26 maggio, Aria indice un «appalto specifico» e aumenta i quantitativi del lotto di vaccini per gli adulti, allo stesso prezzo. È un altro buco nell'acqua: poiché ormai è difficile reperire il vaccino data la massiccia richiesta, Aria dichiara non assegnato il lotto da due milioni di dosi per adulti, mentre va a buon fine quello pediatrico «a 5,75 cadauno, per un totale di 117.673,75 euro».

«PROBLEMA NAZIONALE»

Con il quarto bando di metà giugno la Regione cerca 2,5 milioni di dosi per adulti, più altre 200 mila destinate agli operatori sanitari e 70 mila per gli ospiti delle Rsa. Il bottino è scarso, solo 20 mila dosi per adulti e altrettante per operatori sanitari. Tra quinta e sesta gara la Regione riesce a racimolare altre 500 mila dosi per bambini. «Non è così - replica l'assessore al Welfare Giulio Gallera - Noi abbiamo acquistato 2,5 milioni di dosi di vaccino, che rappresentano l'80% in più di quelle dell'anno scorso anno, che ci permetteranno di vaccinare in tempi utili le persone fragili, gli over 60, le donne incinte, gli operatori sanitari e i bambini. Per tutti gli altri cittadini, il problema dell'approvvigionamento è nazionale».



