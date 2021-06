2 Giugno 2021

Armi per chi si vaccina. L'iniziativa del Governatore Jim Justice del West Virginia, Stati Uniti, è di quelle destinate a far scalpore. Lo scorso giovedì ha annunciato che chi si inietta il farmaco anti covid parteciperà a una lotteria che include come premi 1 milione di dollari e armi personalizzate. Un modo per aumentare e invogliare le personare a vaccinarsi. «Per poter vincere, devi iniettarti almeno una dose», ha dichiarato il Governatore del West Virginia.

I premi

L'estrazione avverrà il 20 giugno. E sono inclusi tra i premi cinque fucili da caccia personalizzati, cinque fucili a pompa, due furgoni e cinque permessi a vita per cacciare e pescare. Tutto questo è stato illustrato dal Governatore Justice nel corso di una conferenza stampa in cui ha mostrato le foto delle varie ricompense attraverso un power point. Ma ci sono anche dei premi più virtuosi nell'estrazione che cade proprio il giorno della festa del papà negli Stati Uniti. Come una borsa di studio all'istituto del West Virginia, per i vincitori tra i 12 e i 25 anni.

Dati

Secondo quanto indicato dal Governo del West Virginia e il Cdc dello Stato, la massima autorità in tema di sanità, il 51,1% dei cittadini ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ma la classifica dei dati sulla vaccinazione statale rilevata dal New York Times sottolinea che lo stato ha tra i tassi di vaccinazione più bassi nel Paese. E un sondaggio del Morning Consult condotto tra il 20 marzo e il 19 aprile ha rilevato che il 28% dei cittadini della Virginia Occidentale non era disposto a ricevere il vaccino contro il Covid-19: una delle quote più alte negli Stati Uniti.