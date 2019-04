Tumore al seno, presenta il libro sulla lotta al male, Catia muore il giorno dopo a Civitanova

Presenta il libro nel quale ripercorre gli anni della sua battaglia contro il tumore e muore il giorno dopo. Se ne è andata ieri Catia Castagnari: aveva 54 anni ed è stata tra le fondatrici dell’associazione civitanovese “Come Ginestre”, sorta nel 2002 dalla volontà di donne che hanno vissuto l’esperienza del tumore al seno. Proprio il giorno prima era stato presentato il suo libro “Allaccia le scarpe e vai”, un’opera in cui Catia Castagnari ha raccontato la sua esperienza con la malattia, che l’ha colpita quando aveva appena 32 anni, e il modo tenace con il quale la aveva affrontata in questi lunghi anni, tra alti e bassi.

Ieri alle 13, purtroppo, il cuore di Catia ha smesso di battere. Lascia, tuttavia, quel suo libro come un testamento per chi l’ha conosciuta e per chi sta ancora lottando contro il cancro. I funerali della cinquantaquatrenne saranno celebrati nella chiesa di San Firmano, a Montelupone.

