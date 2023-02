Tumore al seno a 7 anni, bimba sottoposta a mastectomia. «Caso unico al mondo»

Tumore al seno a 7 anni. Un caso «unico al mondo» quello di una bambina cilena di 7 anni che recentemente è sottoposta a mastectomia dopo la diagnosi del cacro. La bimba, originaria di Quillota, circa 120 chilometri a nord della capitale cileni, ha avuto la terribile diagnosi lo settembre settembre. Tutto era partito da un piccolo nodulo al seno sinistro che aveva per caso scoperto sua madre, raccontano i quotidiani sudamericani.

«Un giorno dopo averle fatto il bagno, la stavo asciugando e quando ho applicato la crema mi sono accorta che aveva un "fagiolo" sotto il capezzolo; l'ho portata al pronto soccorso e l'hanno indirizzata dallo specialista, ma si trattava di un esame che ha richiesto molto tempo prima di essere effettuato, quasi cinque mesi», ha spiegato a Efe Patricia Muñoz, la madre della piccola. Col passare del tempo, e con i successivi esami a cui la bimba è stata sottoposta il tumore è cresciuto. «L'hanno operata ad agosto e quasi due mesi dopo mi hanno dato i risultati della biopsia - dice la donna - Mia figlia aveva il cancro al seno. Le è stato rimosso tutto, incluso un nodulo, e la mia paura è che questo appaia nell'altro seno».

«I casi di tumore al seno nelle bambine sotto i 14 anni sono rarissimi, quasi inesistenti. Parliamo dello 0,0001%. Non abbiamo letteratura a riguardo, è un caso unico al mondo”, dice il mastologo presso l'Ospedale Clínico de la Università del Cile, Mario Pardo. Il medico cita uno studio di J. Murphy, che nel 2000, in Canada , «ha segnalato una paziente di 6 anni con cancro al seno e ha notato che fino a quel momento erano stati pubblicati 38 casi in bambini sotto i 19 anni, con un'età media di 11 anni».