Tumore, pioggia di orsetti di peluche allo stadio del Feyenoord per i bimbi malati

Sorpresa allo stadio del Feyenoord: una pioggia di orsetti di peluche è caduta dall'alto per i bimbi malati di tumore. I tifosi del Feyenoord hanno invitato i bambini malati di tumore curati da un ospedale di Rotterdam per assistere alla partita di campionato del 15 settembre scorso contro l'Ado Den Haag. I tifosi della squadra ospite sapevano che i bambini sarebbero stati sistemati nel settore sotto di loro e al 12' minuto hanno letteralmente scatenato una pioggia di orsacchiotti di peluche sugli spalti, dove erano seduti i bambini.

Videogioco italiano aiuta i bimbi malati di tumore nelle terapie in ospedale

Roma, falsa dottoressa curava bimbi e malati di tumore con farmaci costosi

#noalrazzismo I tifosi del Feyenoord hanno invitato i bambini malati di cancro curati da un Ospedale di Rotterdam. Per assistere alla partita di campionato. I tifosi della squadra ospite Ado Den Haag sapevano che i bambini sarebbero stati nel settore sotto si loro...ONORE.... pic.twitter.com/6diUgXFnjM

Non è la prima volta che accade, dal 2016 infatti la squadra chiede ai tifosi di portare pupazzi per i piccoli dell'ospedale, che vengono poi donati al Sophia Children's Hospital di Rotterdam. Il bel gesto ha fatto il giro del mondo via social.