Tumore devastante, ragazza veneta morta quattro mesi dopo la scoperta del male

Il tumore l'ha sconfitta in breve tempo. Così una giovane veneta di soli 28 anni, Francesca Dal Magro, è morta. La giovane aveva tutta la vita davanti e ha cercato di affrontare le cure, la radioterapia, il dolore, con tanta forza e spesso cercando di dare lei stessa forza agli altri. Solo quattro mesi fa la scoperta del male. Francesca si è arresa ieri. Sgomenta la comunità di Borgo Valbelluna in Veneto, dove la giovane viveva. Era amata ed apprezzata da tanti per il suo carattere disponibile. Affranti la mamma Mirella con Valter, il papà Gigi, il fratello Simone, il fidanzato Alessandro e i parenti tutti. I funerali si terranno sabato 19 settembre alle ore 9.30 nella Chiesa Parrocchiale di Carve.

