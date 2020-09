Tumore, «mi assento, vado a curarmi»: morta a Villadose la farmacista Federica

Alle prime luci dell’alba di ieri è mancata, 46 anni,di Alice e Nicola,che gestiva la parafarmacia Geofarma di via De Gasperi a, nel. Dall’inizio di giugno, Federica aveva comunicato ai suoi clienti che si sarebbe assentata per un periodo per curarsi.Purtroppo la malattia l’ha sottratta all’affetto dei suoi cari nel giro di pochi mesi. Federica Zambon era conosciuta in paese, nel quale è nata e cresciuta, e in particolare, dopo l’apertura nel 2012 della farmacia. Un dramma che ha toccato profondamente tutta la comunità.