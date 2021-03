24 Marzo 2021

(Lettura 2 minuti)







Ha un cancro terminale, non lo possono operare per via del Covid e muore. Il suo trattamento salvavita contro il tumore è stato annullato a causa della pandemia e così Adrian Rogers, 46 anni, di Retford, non ce l'ha fatta. La sua storia lo scorso anno aveva colpito molto essendo diventato uno dei primi malati di cancro nel Regno Unito, diventato poi malato terminale, a cui è stato negato un intervento chirurgico. Nell'aprile dello scorso anno gli era stato detto che il suo cancro intestinale allo stadio 4 era diventato terminale.

Stepfather, 46, dies from cancer after treatment was cancelled due to Covid pandemic https://t.co/VIPx64wKgv — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 24, 2021

Ma con la pandemia è stato ritenuto "troppo rischioso" per Adrian andare in ospedale per sottoporsi all'intervento chirurgico e il tumore all'intestino si è duffuso rapidamente, rendendolo inoperabile. All'epocaAdrian accusava il servizio sanitario di averlo «abbandonato». Ora, meno di un anno dopo, la moglie Amanda, 48 anni, ha annunciato che suo marito, e patrigno dei suoi tre figli, ha perso la sua battaglia contro il cancro il mese scorso.

Covid, su centomila morti il 16% aveva il tumore: vaccini in ritardo, pesano divari regionali

Pubblicando su una pagina di raccolta fondi questo messaggio: «È con il cuore spezzato che pubblico l'aggiornamento che non avrei mai pensato di dover pubblicare. Tre settimane fa il mio splendido marito Adrian è morto. È diventato molto malato rapidamente e purtroppo è morto il 27 febbraio 2021. Vorrei ringraziare ognuno di voi per averci aiutato nella battaglia di Adrian, a nome mio e di Adrian. È stato sorpreso dalla gentilezza di tutti. Per il mondo era una persona, ma per me era il mio mondo. Grazie ancora per tutto il tuo amore».

Covid, morta Maria Teresa D'Istria: era medico di famiglia a Torre del Greco e aveva 66 anni

Covid, morto medico barese 65enne. Contagio in Rsa, Ubaldo Amati diceva: «È la mia missione»

Cancro al seno, il dramma di Linda Nolan: «Si sta allargando al fegato, ho paura di morire»