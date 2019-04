Tubercolosi, 14enne ricoverata a Savona: l'Asl allerta i compagni di scuola, prof e bidelli. La ragazzina di 14 anni è stata ricoverata a Savona per un'infezione da tubercolosi. La giovane, alunna di una scuola media inferiore, aveva manifestato sintomi simil-influenzali con interessamento broncopolmonare dallo scorso marzo. Ricoverata nel Reparto di Pediatria e quindi trasferita in Malattie Infettive all'ospedale San Paolo di Savona, è stata sottoposta al trattamento terapeutico specifico e le sue condizioni sono in netto miglioramento.

Treviso, maestra con la tbc "nascosta" per 30 anni: 8 alunni contagiati

Tubercolosi a scuola, altri due bambini contagiati: test sui familiari



Al contempo, secondo quanto reso noto da Regione Liguria, il servizio di Igiene Pubblica dell'Asl2 ha informato la direzione della scuola e ha avviato il programma di sorveglianza sanitaria sugli alunni, sul personale della classe di appartenenza e sui contatti potenzialmente esposti al rischio di trasmissione del micobatterio.

I medici intervenuti hanno incontrato studenti, genitori e personale scolastico della scuola frequentata dalla paziente, ai quali è stata garantita la massima informazione sulla malattia e la eventuale trasmissione: nessun compagno della ragazza presenterebbe alcun sintomo riconducibile alla patologia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA