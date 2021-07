Suor Nathalie muore di Covid a 47 anni: «C'è un virus che non sarà mai sconfitto, il tuo sorriso»

Martedì 13 Luglio 2021, 11:11 - Ultimo aggiornamento: 11:16

Suor Nathalie è morta di Covid lo scorso 8 luglio lasciando un profondo vuoto nella comunità di Laurino, Salerno, dove era per molti un punto di riferimento. Numerosi i messaggi di affetto di quanti la ricordano nelle sue opere. Sui social le parole dei fedeli richiamano il suo particolare sorriso gentile. Suor Nathalie Rabelaza Farasoa era nata in Madagascar il 3 marzo 1974 abbracciando il pensiero di santa Teresa del Bambin Gesù.

Suor Nathalie impegnata con bambini e ammalati

La Comunione agli ammalati, la catechesi dei bambini e la mensa della scuola erano solo alcuni dei suoi impegni quotidiani. Suor Nathalie aveva anche formato un coro parrocchiale dopo aver imparato da autodidatta a suonare l'organo. «Ha lasciato a tutti un esempio di umanità, spiritualità e amore con il suo sorriso e la gioia che aveva nel cuore». Con queste parole don Loreto Ferrarese, parroco di Laurino, in provincia di Salerno, la ricorda. La sorella aveva lavorato per dodici anni nelle parrocchie di Laurino, Campora e Vallo dell'Angelo, della diocesi campana di Vallo della Lucania guidata dal vescovo Ciro Miniero. Il corpo della suora, riporta l'Avvenire, è sepolto a Qualiano in provincia di Napoli, località della Casa madre della congregazione di appartenenza di suor Nathalie.

«Eri una persona solare e l'ultima cosa che volevo sapere era che non ce l'avevi fatta ... è stata una notizia terribile, un dolore immenso! Voglio ricordarti così: sorridente insieme a tutto il coro il giorno del mio matrimonio... Ora canterai con gli angeli... ci mancherai tanto e non ti dimenticheremo mai! Riposa in pace Suor Nathalie», scrive una sposa su Facebook postando la foto del proprio matrimonio in compagnia di Suor Nathalie.

«C'è un virus che non sarà mai sconfitto. Il tuo sorriso. Ciao suor Nathalie», scrive un altro fedele.

