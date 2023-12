Suicidio assistito, morta 55enne di Trieste. «Prima in Italia con assistenza diretta del Ssn che ha fornito il farmaco letale»

Era affetta da sclerosi multipla secondariamente progressiva e per questo aveva chiesto di accedere al suicidio assistito. Una donna triestina di 55 anni è morta il 28 novembre a casa sua, a Trieste, dopo l'autosomministrazione di un farmaco letale. Lo rende noto l'associazione Luca Coscioni. La donna, afferma l'associazione, è «la prima italiana ad aver completato la procedura prevista dalla Consulta con la sentenza Cappato, con l'assistenza diretta del Servizio sanitario nazionale». È la terza persona seguita dall'associazione ad accedere alla morte volontaria assistita in Italia, la quinta ad aver avuto il via libera. La prima in Friuli Venezia-Giulia.

A seguito dell'ordine del Tribunale di Trieste, spiega l'associazione in una nota, «il farmaco letale e la strumentazione sono stati forniti dal Ssn e un medico individuato dall'azienda sanitaria, su base volontaria, ha provveduto a supportare l'azione richiesta nell'ambito e con i limiti previsti dalla ordinanza cautelare pronunciata dal Tribunale di Trieste il 4 luglio, e quindi senza intervenire direttamente nella somministrazione del farmaco, azione che è rimasta di esclusiva spettanza della donna».

La 55enne, spiega Filomena Gallo, avvocata e segretaria dell'associazione Luca Coscioni, «è la prima persona malata che ha visto riconoscere, da parte dei medici incaricati di effettuare le verifiche sulle condizioni, che l'assistenza continua alla persona è assistenza vitale, così anche la dipendenza meccanica non esclusiva garantita attraverso l'impiego di supporto ventilatorio nelle ore di sonno notturno. Emerge che, rispetto alla procedura eseguita di riscontro delle condizioni di una persona malata in Friuli Venezia-Giulia, risulta non fondato e paradossale il diniego ricevuto invece nel Lazio da Sibilla Barbieri, anche lei dipendente da trattamenti vitali ma costretta a morire in Svizzera.

La prima volta

«Per la prima volta inoltre in Italia una persona ha avuto accesso all'aiuto alla morte volontaria interamente nell'ambito del Servizio sanitario pubblico a seguito dell'ordine di un giudice».

La donna triestina, ripercorre l'associazione, si era rivolta alla «giustizia civile e penale» per ottenere l'applicazione della sentenza "Cappato". «Aveva voluto personalmente - sottolinea Gallo - depositare dai carabinieri l'esposto contro l'Azienda sanitaria universitaria giuliana isontina e partecipare alla prima udienza civile in Tribunale a Trieste, che ha poi emesso una ordinanza di condanna di Asugi di applicare la sentenza della Consulta. L'azienda sanitaria ha dato applicazione alla decisione del giudice e, sussistendo tutte le condizioni indicate dalla Corte costituzionale con sentenza 242/19, si è fatta carico dell'intero percorso. Ha dunque messo a disposizione il farmaco, la strumentazione e il personale sanitario su base volontaria».

Cappato e Gallo: «Troppa attesa per i malati»

«Il diritto di scelta alla fine della vita si sta faticosamente affermando, nonostante ostruzionismi e resistenze ideologiche che - puntualizza Cappato - sono sempre più lontane dal sentire popolare, come dimostra anche il recente sondaggio "Osservatorio sul Nord Est" pubblicato dal Gazzettino, secondo cui oltre otto persone su dieci (82%) si dichiarano d'accordo con l'idea che "quando una persona ha una malattia incurabile, e vive con gravi sofferenze fisiche, è giusto che i medici possano aiutarla a morire se il paziente lo richied"». Il dato, aggiunge Cappato, che sta promuovendo la campagna regionale "Liberi subito" affinché le Regioni approvino una legge che introduca tempi e procedure certi per accedere al suicidio medicalmente assistito, «è confermato su tutto il territorio nazionale anche da una seconda rilevazione, questa volta curata dal Censis. Anche in questo caso i favorevoli sono la maggioranza: il 74% degli intervistati (80% degli elettori di Fdi, 79% della Lega, 86% di Forza Italia, 83% del M5S, 88% del Pd)».