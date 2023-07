Giovedì 13 Luglio 2023, 20:28 - Ultimo aggiornamento: 20:30

GALLIERA VENETA - Mamma e figlia si erano salutate poco prima alle 7,30 di sabato 8 luglio. Abitano una di fianco all'altra. Il dramma poche ore dopo, a mezzogiorno, quando Ilenia Logarzo rientrando a casa non ha ricevuto risposta dalla madre. É entrata nella sua abitazione e l'ha trovata riversa sul pavimento incosciente. A nulla è valso l'intervento del personale del Suem 118 che è stato chiamato immediatamente. Stefania Toniolo, 60 anni, era già priva di vita. Un malore tanto improvviso quanto fatale non le ha lasciato il tempo di chiedere aiuto a nessuno.

IL DRAMMA

«Mamma non aveva nessuna patologia. Ci eravamo salutate come sempre, l'avevo vista normalissima, non mi aveva detto di stare poco bene, non c'era nessun elemento che potesse far pensare a quello che è accaduto», spiega Ilenia, figlia unica. Al suo fianco c'è il compagno Andrea. Stefania lascia anche il fratello Primo Giorgio e la sorella Elisa. Era molto conosciuta non solo a Galliera Veneta, ma anche a San Martino di Lupari. Con fratello e sorella avevano un salone di estetica proprio in quella cittadina. Attualmente Stefania era casalinga. Era impegnata nel volontariato, in particolare nell'associazione Auser di San Martino di Lupari.

«Una persona riservata, ma che sapeva rapportarsi con tutti, solare, con un carattere forte e determinata - la ricorda la figlia - A sottolineare questo, proprio la volontà di avere dei figli. A pochi giorni dalla nascita ha perso mio fratello. Le avevano sconsigliato altre gravidanze, ciononostante non ha rinunciato al suo desiderio di famiglia. Sono nata io e dopo di me ha provato ad avere un altro bambino, ma purtroppo anche questa volta ha dovuto rinunciare. Non è stato facile per lei, quindi il nostro rapporto era veramente molto profondo».

IL RICORDO

Ilenia ricorda la mamma anche come una donna molto creativa, sapeva fare svariati lavori utili per la casa. «Si è molto sacrificata, ma alla fine è riuscita, seppur dovendo passare non poche difficoltà, a costruirsi la famiglia che ha voluto fin da piccola». Una famiglia che cinque anni fa, era il 2018, ha subito un lutto profondo. La perdita del marito e papà a causa di una malattia durata un anno e mezzo. Aveva 58 anni Giovanni Logarzo, era maresciallo dell'Aeronautica militare in servizio al 51. Stormo di stanza ad Istrana, nel trevigiano. Le esequie di Stefania Toniolo si celebrano oggi alle 15,30 nella chiesa parrocchiale di Galliera Veneta. Al termine la cremazione. La famiglia invita chi lo desidera a destinare quanto per gli omaggi floreali all'Auser di San Martino di Lupari. «Non posso che pensare - conclude Ilenia - che il destino di mamma sia stato quello di raggiungere il suo adorato marito».