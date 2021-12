Spagna, 68 medici positivi dopo una festa di Natale. «Lavorano tutti nella terapia intensiva di Malaga»

Una storia che arriva dalla Spagna: 68 medici che lavorano in un reparto di terapia intensiva dell’Ospedale regionale di Malaga sono risultati positivi al Covid-19 dopo aver partecipato a una festa di Natale su un totale di 173 persone. Lo riferisce la Reuters citando come fonte il governo regionale dell’Andalusia.

APPROFONDIMENTI UMBRIA Impennata del virus IL PROGRAMMA Roma, vaccini ai bambini: open day il 15 dicembre. Boom prime... IL FENOMENO Falsi Green Pass in regalo a Natale, il mercato nero dei Qr LE TESTIMONIANZE No vax, le storie dei "pentiti": «Accetto di... NEW YORK New York, «vaccini obbligatori nelle aziende... L'INTERVISTA No vax alla prima dose: «Nascosta da amici e colleghi,... SUPER GREEN PASS Vaccini, obbligo per scuola, medici, infermieri e forze... SALUTE Vaccino anti Covid, il mix Pfizer AstraZeneca e Moderna funziona

Le autorità sanitarie non hanno ancora individuato con certezza la fonte di contagio ma coloro che hanno contratto il virus avevano tutti test antigenici o la terza vaccinazione di richiamo prima di partecipare alla festa. Un’altra possibile fonte dell’infezione potrebbe essere stato un grande pasto per il personale dell’ospedale, hanno detto le autorità. Gli infettati hanno mostrato sintomi lievi.

Spanish Prime Minister Pedro Sanchez warned people to remain vigilant against the coronavirus over Christmas, after also detecting five cases of the Omicron variant.

"We must not lower our guard," he said. pic.twitter.com/59G2tZSIXL

— ONE News PH (@onenewsph) December 7, 2021