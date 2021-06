Pfizer, soluzione fisiologica al posto del vaccino. «Trovate le 6 persone, richiameremo le altre 36 di quel lotto»

Sono state individuate le sei persone alle quali ieri pomeriggio a Pistoia, nel centro vaccinale San Biagio, è stata inoculata soluzione fisiologica al posto della dose di vaccino Pfizer anti Covid. Lo fa sapere Daniele Mannelli, direttore del distretto pistoiese dell'Azienda Usl Toscana Centro e responsabile del centro vaccinale San Biagio.

"Abbiamo individuato le 6 persone a cui e' stata somministrata ieri soluzione fisiologica anziche' il vaccino Pfizer ". Lo dice Daniele Mannelli responsabile del centro vaccinale di Pistoia dove e' avvenuto l'errore @TgrRai pic.twitter.com/E1jFhBlOEr — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) June 12, 2021

«È stato un errore cognitivo, una cosa estranea rispetto alle normali procedure - ha sottolineato Mannelli - Insomma, un momento di distrazione che fortunatamente non ha provocato danni ai pazienti. Le sei persone sono state già individuate. Adesso richiameremo tutte e 36 le persone di quel lotto e gli spiegheremo cosa è avvenuto. A queste 36 persone tra 28 giorni chiederemo di fare un prelievo ematico per il controllo dei titoli anticorpali per Covid, così da avere la certezza di chi ha ricevuto la soluzione fisiologica e chi no. Se tutto va come pensiamo, 30 persone faranno in quel momento la seconda dose, mentre per sei di loro sarà la prima dose».

Pistoia, soluzione fisiologica al posto del vaccino Pfizer. L'Asl: «Nessuno rischia danni»