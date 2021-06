Sardegna, focolaio sul set Disney “La sirenetta”: 22 positivi e 84 in quarantena

Allerta in Sardegna: 22 casi positivi al Covid e 84 persone in quarantena nel focolaio scoppiato nei giorni scorsi a Trinità d'Agultu, partito dalla troupe della produzione Disney al lavoro nelle coste del nord per girare il film «La Sirenetta». La Ats Sardegna e Assl Olbia, attraverso il Dipartimento di Prevenzione e il Servizio di Igiene e Sanità pubblica Area Nord, per il tramite del Servizio di Igiene pubblica di Tempio Pausania, dal 6 giugno ha avviato le procedure di indagine epidemiologica e tracciamento del territorio, partendo proprio da un primo caso positivo riscontrato nella troupe Disney.

«Al momento sono 13 i casi positivi riscontrati all'interno della troupe, tra questi vi è un caso di positività accertata di variante delta, esami effettuati nel laboratorio analisi di Cagliari, e altri 12 in fase di sequenziamento a Sassari», spiega Franco Sgarangella, direttore del Dipartimento di prevenzione. «Sempre nel comune di Trinità - aggiunge Marco Guido, a capo del Servizio igiene e responsabile dell'unità di crisi del nord Sardegna - abbiamo un altro gruppo di 7 soggetti, dipendenti di un locale pubblico, possibili contatti della troupe, ma positivi alla variante inglese. In quest'ultimo caso sono state poste in quarantena una ventina di persone, mentre sono 60 i soggetti della troupe in isolamento.

Tra questi ultimi, uno, il primo paziente individuato, è ricoverato a Sassari nel reparto di Malattie infettive, ma le sue condizioni di salute sarebbero in miglioramento. Tutti gli altri, al momento, hanno manifestato sintomi lievi».

«In questi giorni - prosegue Guido - sono stati registrati altri due casi di positività nel comune di Palau e si attende l'esito del sequenziamento dal laboratorio analisi di Sassari. In uno dei due casi, si tratta di persona che si è occupata nei giorni scorsi del trasporto delle troupe cinematografiche presenti nel nord Sardegna. In questo caso sono state poste in quarantena quattro persone e per una decina di soggetti, contatti stretti dei positivi, si attende l'esito del tampone». Misure monitoraggio sono in corso anche a Santa Teresa e Castelsardo, luoghi dove si è recata la troupe: qui Ats sta procedendo con screening della popolazione con tamponi molecolari.