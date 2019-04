Serena Grandi dopo il ciclo di radioterapia per il tumore al seno: «Non si mostra il dolore, questo ho imparato in questo mio percorso». Così Serena Grandi su Instagram si mostra in una foto al termine del ciclo di radioterapia. L'attrice sta combattendo la sua battaglia contro il tumore al seno e ha voluto ringraziare i suoi follower oltre a lanciare un messaggio. «La prevenzione è alla base di tutto - scrive - Ho deciso di condividere con voi questa foto scattata poco fa, dopo molto sedute oggi ho terminato il ciclo di radioterapia, sono segnata, stanca, ma felice. Troverò il modo, il tempo e la maniera per ringraziarvi tutto per il supporto ricevuto in questi mesi...💕 #breastcancer #serena #italy».

Verissimo, Serena Grandi racconta la sua malattia: «Ho paura di morire»

Tumore al seno, presenta il libro sulla lotta al male, Catia muore il giorno dopo a Civitanova



«A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri - aveva dichiarato in studio a Verissimo qualche mese fa mostrando la sua paura per il percorso da intraprendere - Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione. Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?».

