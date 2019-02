Roberta Morise, ex di Carlo Conti, racconta il dramma: «Rischio di perdere un occhio»

Roberta Morise, showgirl della Rai, ed ex fidanzata di Carlo Conti dal quale ha vissuto una separazione molto burrascosa, rischia di perdere la vista. “Già una volta ho rischiato di perdere la funzionalità dell’occhio destro. La scoperta è recente: «Tre mesi fa scoprii di avere la retina troppo sottile e una pressione sanguigna doppia rispetto alla norma», ha raccontato a Gente: «Non che l'occhio sinistro sia perfetto, però l’altro è particolarmente rovinato», Roberta Morise, protagonista a lungo, della trasmissione tv Rai I Fatti Vostri, vive, quindi, un vero e proprio dramma.

«Le conseguenze possono essere gravissime, dalla formazione di veri e propri fori, pericolosissimi per i cristallini, all’emergere del glaucoma, che induce alla cecità. Io ero già in uno stato avanzato di pericolo, per questo l’orzaiolo è diventato un calazio, una cisti sull’occhio dolorosissima». Alla fine si è operata («Alcuni mi sconsigliarono qualsiasi intervento chirurgico. Alla fine optai per l’operazione meno cruenta: quella con il laser») ma le cose non si sono risolte: «Il laser non ha completato il giro, ha lasciato la cicatrice aperta. Perciò si è ripresentata l’infezione. Per salvare l’occhio destro per sto provando tutte».





