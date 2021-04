Covid, coppia di 90enni separati dal virus si ritrovano dopo un anno: «Grazie ai vaccini presto anche altri potranno»

Si sono ritrovati dopo più di un anno passato a distanza. Virginia e Jack Byrne hanno potuto celebrare il 72esimo anniversario di matrimonio di nuovo insieme. «Le luci illuminavano di nuovo la mia vita, perché ero di nuovo in grado di vedere da vicino mio marito dopo più di un anno – ha detto Virginia Byrne –. L'ho guardato negli occhi e ho di nuovo visto la luce di un tempo». E poi ha aggiunto: «È stato un momento magnifico».

La coppia era stata costretta a non vedersi per lungo tempo a causa delle restrizioni del Covid. Jack, di 94 anni, è infatti in una casa di riposo mentre la moglia Virginia, di 95, vive per conto suo. A dare la notizia la figlia. «Mentre mia madre stava aspettando mio padre – scrive Rosemary Byrne al World News Tonight – sembrava come se ogni minuto fosse un'ora. Ero nervosa come una studentessa il primo giorno di scuola». Ora i due coniugi sono di nuovo insieme. «Spero che altre persone – dice Virginia – possano avere momenti del genere grazie ai vaccini».

