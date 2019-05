Sente dolore all'orecchio: il medico ci trova un ragno che stava tessendo la sua tela

Sente dolore all’orecchio (come quelli di un tamburo battente) e va al pronto soccorso. E’ lì che il medico si accorge di qualcosa di strano: un ragno si stava costruendo una tela per farne all'interno il suo nido all’interno. La scoperta è avvenuta in un ospedale di Dalian, nel Nordest della Cina.

L'otorinolaringoiatra che lo ha visitato, il dottor Cui Shulin (che per l’inusuale caso ha comunque fatto un video), ha riferito che il ragno era troppo piccolo e veloce per essere preso con utensili, per cui è stata necessaria l’acqua per farlo scappar via.

Il medico ha riferito di aver visto numerosi casi di insetti come coccinelle e scarafaggi che finiscono nelle orecchie, ma raramente ragni che creano ragnatele e vivono nell'orecchio di una persona.

