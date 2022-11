Covid in Cina: scontri con la polizia a Guangzhou durante le proteste contro il lockdown

Proteste contro il lockdown in Cina. Violenti scontri tra manifestanti (stanchi della stretta anti-Covid varata dal governo), e polizia sono andati in scena lunedì notte a Guangzhou, capoluogo del Guangdong. A testimoniare quanto sta accadendo, numerosi video postati sui social: uno di questi ha immortalato il ribaltamento di un auto delle forze dell'ordine locali per mano di un gruppo di manifestanti inferociti.

Cina: prezzi produzione in calo, prima volta da dicembre 2020

Il governo ribadisce la linea "Zero Covid"

Nei video diffusi sui social si possono vedere anche numerosi agenti in tenuta antisommossa nel distretto di Haizhu, che ospita decine di megliaia di persone, confinate nelle loro abitazioni e con l'impossibilità di recarsi al lavoro o a fare la spesa.

Mentre "il Quotidiano del Popolo" (giornale governativo) ha ribadito l'impegno a restare fedele alla politica dello Zero Covid da parte di Pechino, la Cina ha registrato lunedì quasi 18mila nuovi casi locali, ai massimi da fine aprile, tra cui 5.124 a Guangzhou e 462 a Pechino, record storico.

Cina, bimbo di 3 anni muore in casa per una fuga di gas: soccorsi impossibili a causa del lockdown