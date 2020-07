Virus, arriva dalla Lombardia a Cosenza e gioca a calcetto: positivo al Covid, finisce in isolamento

Gli assembramenti continuo a essere uno dei problemi principali. Infatti, c'è un nuovo caso di Covid-19 nel comune di Fagnano Castello, nel Cosentino, dove in passato si erano registrati una serie di contagi. La persona interessata, risultata «positiva» a un test sierologico, era giunta dalla Lombardia. A quanto pare, la persona positiva avrebbe partecipato, il 14 luglio ad una partita di calcetto. A segnalare il possibile nuovo caso è stato il sindaco di Fagnano, Giulio Tarsitano, che ha immediatamente attivato la rete per individuare le persone che hanno avuto contatti col possibile contagiato. «La comunicazione di positività è pervenuta - ha spiegato il sindaco Tarsitano - dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Cosenza, dalla quale si evince che la persona, tornata per le ferie, è risultata positiva al test sierologico del Covid-19. Lunedi mattina gli sarà eseguito tampone per lui e un'altra persona che ha viaggiato insieme a lui. E' doveroso precisare che la stessa persona si era sottoposta volontariamente al test sierologico e che da oggi entrambi sono in isolamento domiciliare».

