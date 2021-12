Positiva esce di casa e va a lavorare: chiuso il locale per 5 giorni

Positiva al Covid ha deciso di non rispettare la quarantena per andare a lavorare, uscendo di casa per raggiungere il locale commerciale dove presta la sua opera. È accaduto in un punto vendita di Secugnago (Lodi). La dipendente è stata colta sul fatto dai carabinieri lodigiani, nonostante fosse asintomatica.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Booster, serve il tampone? Se sono positivo cosa può... MEDICINALI Covid, i farmaci antivirali per la cura dell'infezione... IL FOCUS Flurona, cos'è l'infezione di Covid e influenza... IL CASO Flurona, il contagio da Covid e influenza insieme: primo caso in... COVID-19 Alessandro Mores, No vax rifiuta di essere intubato e muore:... ITALIA Quarantena e contatti con i positivi: gli italiani affrontano... SALUTE Pfizer annuncia vaccino "aggiornato" contro Omicron SALUTE Mascherine Ffp2, non bastano se manca la distanza...

Booster, serve il tampone? Se sono positivo cosa può accadermi? La guida alla terza dose

Omicron, Pregliasco: «Arriveremo a 150.000 casi al giorno, ecco quando ci sarà il picco»

Chiuso il locale

Immediate sono scattate sanzioni penali per lei e il titolare, mentre il locale commerciale è stato immediatamente chiuso e dovrà restarlo per i prossimi 5 giorni.