Pippo Inzaghi e il saluto su Instagram a Camilla Canepa: «Riposa in pace»

Pippo Inzaghi, neo allenatore del Brescia ed ex del Benevento, saluta su Instagram Camilla Canepa, la 18enne ligure morta dopo essere stata colpita da trombosi al seno cavernoso e conseguente emorragia cerebrale a seguito della prima dose di vaccino Astrazeneca fatta, il 25 maggio, nell'open day per gli over 18 in Liguria. Una foto insieme e una scritta «Riposa in pace».

Ad annunciare la morte di Camilla è stata la sindaca Valentina Ghio: «Sestri Levante è stata colpita da un lutto che mai avremmo voluto vivere - ha detto -. L'amministrazione comunale e tutta la città si stringono intorno alla famiglia della ragazza scomparsa oggi. In questo momento di dolore esprimo tutto il mio affetto e la mia vicinanza ai familiari di Camilla».

Il pubblico ministero Stefano Puppo insieme al procuratore Francesco Pinto disporranno nelle prossime ore l'autopsia che verrà affidata con ogni probabilità al medico legale Luca Tatjana e all'ematologo Franco Piovella. I due esperti hanno già eseguito gli esami sugli altri quattro casi di decessi dopo vaccini. Il primo è stato quello della docente Francesca Tuscano di 32 anni e poi di tre anziani, tra i 70 e gli 80, a cui erano stati somministrati Astrazeneca e Pfizer. I genitori hanno autorizzato l'espianto degli organi e, da quanto si è appreso, saranno cinque i malati che ne beneficeranno.