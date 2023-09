Paziente portata nella casa sbagliata dopo essere stata dimessa dall'ospedale, il figlio: «È stato uno choc»

Una donna anziana è stata dimessa dall'ospedale sotto effetto di morfina, portata nella casa sbagliata e messa per errore lì a letto dal personale dell'ambulanza a Skegness. Joyce Wright, 83 anni, è stata erroneamente autorizzata a lasciare il Pilgrim Hospital di Boston e portata martedì in una casa di proprietà di un altro paziente a 40 miglia da casa sua a Sleaford, nel Lincolnshire.

La rabbia del figlio

Suo figlio Andy, 55 anni, ha detto che non è stato informato che sua madre era stata mandata a casa.

L'errore

Parlando alla BBC, Andy ha detto che l'errore è stato "assolutamente scioccante". Era buio e mia madre prendeva antidolorifici e morfina, quindi ovviamente le cose erano un po' confuse per lei. "Non si rendeva conto [dove fosse] in quel particolare momento e ovviamente era piuttosto sonnolenta." Ha detto che temeva che l'esito avrebbe potuto essere più grave. Ha detto al Sun: 'È incredibile. E se avessero dato a mia mamma la medicina sbagliata? Pensavo che i pazienti indossassero i braccialetti, quindi questo non può succedere.' La signora Wright era stata ricoverata in ospedale a seguito di un'operazione all'anca. Secondo quanto riferito, è stata scambiata per un'altra paziente che era pronta per tornare a casa. Il signor Wright ha detto che gli era stato detto che sua madre era stata portata a casa invece del paziente nella stanza accanto.

Le scuse

Una dichiarazione del NHS Trust degli ospedali del Lincolnshire e dell'East Midlands Ambulance Service recita: "Abbiamo parlato sia con i pazienti che con le loro famiglie per offrire le nostre scuse più sentite e sincere. 'Questo è chiaramente al di sotto dello standard di cura che vogliamo fornire. È in corso una revisione per garantire che ciò non accada di nuovo.' Da allora la fiducia ha avviato un'indagine su come si è verificata la confusione. Secondo quanto riferito, la signora Wright sta bene ed è di "buon umore".