La “paziente 1” di Bologna torna positiva (dopo un anno): «Ingenua a non vaccinarmi»

Dopo un anno, la “paziente 1” di Bologna torna positiva. Bianca Dobroiu, la modella di origine rumena 24 enne, lo scorso giugno rimase positiva per 80 giorni. E adesso la variante Delta, a distanza di 14 mesi dal primo contagio, ha colpito anche lei. «Quando ho riletto per l’ennesima volta “esito positivo” sono rimasta senza parole. Ho letto e riletto un milione di volte quelle maledette otto lettere, non ci potevo credere», racconta.

Bianca sta «malissimo - racconta a Il Fatto Quotidiano - . Ho gli stessi sintomi dell’anno scorso. Febbre a 39 e mezzo, dolori, mal di testa da tre giorni. Oggi mi è venuto anche il raffreddore e la tosse. Spero di non passare ancora 3 mesi confinata nella mia stanzetta/prigione e soprattutto di non finire ancora in ospedale perché quei giorni sono stati spaventosi».

Pazeinte 1 di nuovo positiva, il racconto

Sulla paura spiega. «Da una parte ne ho molta, dall’altra provo a sdrammatizzare e a non pensarci. Tento sempre di essere ottimista. Onestamente mi sento anche un po’ in colpa, perché sono stata ingenua a non vaccinarmi in queste settimane. Perché? Avevo fatto il sierologico poche settimane fa e avevo ancora anticorpi, quindi mi sentivo tranquilla. Non si parla mai di reinfezioni o di persone che si ammalano per la seconda volta, quindi o sono io decisamente sfortunata o c’è proprio un buco nell’informazione».

Lei non è contraria al vaccino. «Assolutamente no. Tutta la mia famiglia è vaccinata. Se potessi tornare indietro lo farei subito. Evidentemente questi test sierologici non sono così attendibili, oppure sono io ad essere particolarmente sfortunata». Come abbia fatto a riprendere il virus non lo sa. «Non ne ho idea, forse a Riccione la settimana scorsa, ma chi può dirlo con certezza? La cosa strana è che sono sempre stata attenta, mettevo la mascherina anche in auto. Mia madre è paranoica e sempre in allarme: lavati le mani, disinfettati, usa la mascherina, mantieni il distanziamento, togliti le scarpe. Insomma ho sempre fatto molta attenzione, eppure rieccoci qui».

Magari qualche festa. «Beh sì certo, a qualche festa sono andata ma non abbracciavo sconosciuti senza pormi il problema. Sicuramente però l’illusione di essere protetta dagli anticorpi mi faceva stare tranquilla. Inoltre sono quasi sempre andata in locali dove all’ingresso veniva richiesto il tampone negativo, quindi anche da quel punto di vista ero ingenuamente serena. Da “paziente 1 di Bologna”, a “paziente 1” della nuova ondata di coronavirus, forse. «Temo di sì. Io sono sana, sto bene, ho 24 anni, non ho patologie di nessun tipo. Sembra davvero che il Covid si sia affezionato a me, o peggio questa nuova variante non guarda davvero in faccia a nessuno, nemmeno a chi ha già avuto la malattia». Infine l'appello ai giovani: «Vaccinatevi e smettetela di dire stupidaggini. Il vaccino è l’unica soluzione per uscire da questo incubo».