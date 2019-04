Pamela Prati colta da malore. «Colpa dello stress». La showgirl ha 60 anni

ROMA - Le continue voci sul suo presunto matrimonio, non prive di accuse e malelingue, sembrano aver provato non poco Pamela Prati. La showgirl, 60 anni, due giorni fa è infatti stata colta da malore. Fortunatamente, come rende noto anche lo stesso entourage, il malore di Pamela Prati è stato lieve e la showgirl, ora, è in fase di ripresa e sta sempre meglio. A causarlo, con tutta probabilità, l'eccessivo stress provocato dalle indiscrezioni, talvolta anche piuttosto velenose, sul matrimonio tra Pamela Prati e l'imprenditore italo-americano Mark Caltagirone.

Tra le accuse che, secondo l'entourage, avrebbero fatto più male a Pamela Prati ci sono quelle di volersi fare pubblicità, dopo 40 anni di carriera e grande popolarità. Resta il fatto che intorno a Mark Caltagirone, con cui la showgirl avrebbe già avviato le pratiche per adottare due bambini, veleggi un certo alone di mistero. Ed è per questo che molti avevano avanzato l'ipotesi che l'uomo non esista e che si tratti di una trovata pubblicitaria. Accuse dure e per niente gradite, ma l'importante è che ora Pamela Prati stia bene.

