Giovedì 13 Ottobre 2022, 18:16 - Ultimo aggiornamento: 18:34

Sempre più spesso chi desidera perdere peso si affida ai consigli dei social. E TikTok, in questo senso, è diventata una fucina incontrollata di informazioni. A correre i maggiori rischi sono i più giovani, che tendono a credere a tutto ciò che passa sugli schermi dei loro smartphone, senza comprendere i pericoli che certe pratiche promosse da sedicenti influencer comportano. L'ultimo pericoloso trend in fatto di dieta arriva da oltreoceano: un farmaco anti-diabete, l'Ozempic, viene utilizzato per perdere peso. Una pratica potenzialmente dannosa per la salute e anche illegale, visto che il medicinale in Italia è vendibile solo dietro prescrizione medica.

TikTok, farmaco contro il diabete consigliato per dimagrire: i rischi per la salute

Eppure il trend riscuote un successo globale: su TikTok l'hashtag Ozempic è stato utilizzato 350 milioni di volte. Facendo una semplice ricerca, spuntano migliaia di video di ragazze - giovani e meno giovani - che promuovono l'Ozempic per dimagrire e ne mostrano anche l'utilizzo. Il farmaco, come altri medicinali per il diabete, viene somministrato in soluzione iniettabile in penna preriempita. Chi condivide i video racconta gli effetti «miracolosi» del farmaco, mostrando il proprio corpo «prima e dopo» l'assuzione prolungata di Ozempic. La pratica pare sia molto in voga fra le star di Hollywood, seguite a ruota da emulatori sparsi per il mondo.

How a TikTok trend turned a diabetes drug into a diet pill https://t.co/1sqZnwRLTk — The Independent (@Independent) October 13, 2022

Un approfondimento di "The Indipendent" spiega che Ozempic – il cui nome generico è semaglutide – agisce inibendo un ormone che regola l'appetito, creando una sensazione di pienezza. Il farmaco viene somministrato tramite un'iniezione settimanale: il trattamento sarebbe in grado di ridurre in un anno il peso di chi assume il farmaco del 6-15%. Ozempic ha fruttato alla casa farmaceutica che lo produce, Novo Nordisk, 3,4 miliardi di dollari nel solo 2020, ma gli analisti prevedono vendite più che raddoppiate nel 2023, quando una nuova versione del farmaco approvata dal sistema sanitario britannico sarà messa in vendita nel Regno Unito.

Quali sono gli effetti collaterali di Ozempic

Secondo la definizione dell'Ema (European Medicines Agency), Ozempic è «un medicinale antidiabetico utilizzato in associazione a dieta ed esercizio fisico per trattare adulti affetti da diabete di tipo 2 non controllato in modo soddisfacente». Il farmaco può essere usato «in monoterapia (da solo) in pazienti che non possono assumere metformina (un altro medicinale antidiabetico). Inoltre può essere utilizzato in associazione ad altri medicinali antidiabetici». Ozempic può avere effetti collaterali quali «problemi dell’apparato digestivo, quali diarrea, vomito e nausea», oltre a «un grave peggioramento della retinopatia diabetica». Ma il vero rischio dipende dall'assunzione incotrollata del farmaco, non abbinata ad attività fisica e una corretta alimentazione. Pericoli che, purtoppo, TikTok non racconta e che invece vanno assolutamente denunciati, soprattutto in favore di chi - volendo perdere peso velocemente - rischia di affidarsi ai social evitando di rivolgersi al medico.