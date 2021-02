Nuovo scontro sul Covid e le sue origini. Il Dipartimento di Stato Usa ha accusato la Cina di non essere stata trasparente, «almeno fino a ora», sulle origini del coronavirus e ha chiesto di avere il rapporto dell'Oms per farlo analizzare «dai nostri esperti». «Chiaramente, i cinesi, almeno finora, non hanno offerto la necessaria trasparenza di cui noi e la comunità internazionale abbiamo bisogno in modo che possiamo impedire che questo tipo di pandemie si ripresentino», ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Ned Price in un briefing con i giornalisti pubblicato su Twitter.

Well now this👇. @JoeBiden has to look tough on China. Please don’t rely too much on US intel: increasingly disengaged under Trump & frankly wrong on many aspects. Happy to help WH w/ their quest to verify, but don’t forget it’s “TRUST” then “VERIFY”! https://t.co/ukaNAkDfEG

— Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021