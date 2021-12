Omicron, terzo caso in Giappone: il virus portato da un italiano trovato positivo all'aeroporto di Tokyo

La variante viaggia. E così ecco il terzo caso della variante Omicron del Covid in Giappone: si tratta di un cittadino nipponico proveniente dall'Italia. Lo anticipano i media nipponici, raccontando come la persona, che viaggia frequentemente in Italia, sia atterrato lunedì all'aeroporto Haneda di Tokyo e risultato positivo con il nuovo ceppo del virus.

Japan has identified a third case of Omicron in a passenger who came from Italy. Each of Japan's three cases involved people coming from different continents: Africa, South America, and now Europe. (MP) #Omicron #Japan #Pandemic #Italy

