Omicron 5, Bassetti contro Pregliasco: «Non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio»

Nonostante l'attenzione il Covid sia in discesa, prosegue la disputa tra virologi. Matteo Bassetti, ad esempio, attacca: «Oggi è impossibile dire quando ci sarà il picco di questo aumento dei contagi. Le previsioni si possono fare con modelli matematici e oggi è presto. Io sinceramente non so da dove arrivano i dati del collega Pregliasco, non so come fa a fare previsioni sul picco a fine luglio e che Covid è quattro volte più forte dell'influenza che, ricordo, non è una malattia banale. Basta ansia da picchi, il virus è mutato ed è più contagioso ma meno grave anche grazie alle conoscenze e alle terapie che oggi abbiamo a disposizione», spiega direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, all'Adnkronos Salute commentando le affermazioni di Fabrizio Pregliasco, che aveva detto: «Siamo nel mezzo della nuova ondata di Covid-19 ed il picco sarà a fine luglio. Con Omicron 5 non basta aver fatto 3 dosi di vaccino e aver avuto il Covid».

APPROFONDIMENTI COVID Omicron 5, i nuovi sintomi COVID Omicron 5, Pregliasco: «È 4 volte più forte... COVID-19 Israele e Omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai... IL CASO Matteo Bassetti, l'infettivologo aggredito a Genova dai... LA RICERCA Omicron, svelato il meccanismo con cui il virus costruisce la... L'ESPERTO Omicron, Pregliasco: «In autunno avremo 20 milioni di...

Omicron 5, Pregliasco: «È 4 volte più forte di un'influenza. Nuova ondata con picco a fine luglio». L'esperta: quest'estate un milione di casi

Israele e Omicron, oltre 10.000 casi in un giorno: mai così tanti da aprile. Riaperti i reparti Covid chiusi da mesi

«C'è un aumento dei contagi ma le persone stanno a casa, abbiamo farmaci che si possono usare come i monoclonali e gli antivirali - rimarca Bassetti - ma gli ospedali sono al sicuro, guardiamo il virus con occhi diversi. Omicron è profondamente diversa da Delta, anche per il long Covid come ha dimostrato un studio pubblicato su Lancet».