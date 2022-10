Nobel per la Medicina 2022 a Svante Paabo: sue le scoperte sul genoma degli ominidi

Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato a Svante Paabo per le sue scoperte sul genoma degli ominidi. Lo ha reso noto l’Accademia dei Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma spiegando che Paabo «ha istituito una disciplina scientifica completamente nuova, la paleogenomica. Rivelando le differenze genetiche che distinguono tutti gli esseri umani viventi dagli ominidi estinti, le sue scoperte forniscono la base per esplorare ciò che ci rende unicamente umani».

Svante Paabo ha 67 anni ed ha aperto un nuovo campo di ricerca, la paleogenomica. Nato il 20 aprile 1955 a Stoccolma, Paabo può essere considerato una sorta di archeologo del Dna.