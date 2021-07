No-vax, a Treviso in due finiscono in terapia intensiva: uno ha preso il virus dalla figlia (anche lei contraria al vaccino)

Giovedì 15 Luglio 2021, 11:11

No-vax in terapia intensiva. Due persone, di 71 e 85 anni, entrambe non vaccinate, sono ricoverate nei reparti di terapia intensiva e di malattie infettive all'ospedale Cà Foncello di Treviso perché contagiate da Covid e portatrici di sintomi seri. Una di queste, una donna, avrebbe contratto il virus dalla figlia, anch'essa contraria alle vaccinazioni.

APPROFONDIMENTI PARIGI Francia, dal 15 settembre niente stipendio ai sanitari no vax:... IL CASO Vaccini a scuola, «Obbligo per i docenti»: la... ROMA Green pass per ristoranti, bar e treni in Italia? Pressing su... BRESCIA Vaccino, 300 operatori sanitari e medici fanno ricorso al Tar... UMBRIA Senza vaccino 3000 sanitarigià partite le diffide della... LA STRATEGIA Vaccini in vacanza, nel Lazio open day al mare: «Le... BELGIO Morto Jurgen Conings, il "Rambo no vax" belga: il...

Feste per gli Europei, il virologo Silvestri: «Italia gabbia di matti, prudenza ma non terrore»

Infermiera no-vax: «Non fate i vaccini, sono esperimenti». Poi muore di Covid, aveva 21 anni

No vax finisce in terapia intensiva, l'infermiera: «Matthew ha accettato di condividere la sua storia»

«Questi due nuovi casi - rileva il direttore generale dell'azienda sanitaria Ulss 2, Francesco Benazzi - segnano da un lato, purtroppo, la ripresa dei ricoveri per Covid e, dall'altro, ribadiscono ancora una volta l'assoluta importanza della vaccinazione, specie per le categorie più fragili ma non solo».