Elisa Chamen, non vaccinata, muore a 32 anni per miocardite fulminante provocata dal Covid

Elisa Chamen è morta a 32 anni. Ad ucciderla è stata una miocardite provocata dal Covid. La giovane hostess valdostana si è spenta questa notte all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. La donna - che non era vaccinata e non aveva patologie pregresse - era ricoverata dal 28 novembre in Rianimazione, in prognosi riservata, dopo il trasferimento dall'ospedale di Aosta a quello di Torino.

Elisa Chamen, miocardite fulminante da Covid

La diagnosi era: miocardite fulminante. Covid positiva, non vaccinata, Elisa Chamen era stata trasferita a Torino da Aosta a causa dell'aggravarsi delle condizioni di salute. Proprio nell'ospedale valdostano era stata raggiunta dall'Ecmo team specialistico dell'ospedale torinese dove era stata supportata con l'impianto di circolazione extra corporea prima di essere trasferita nel capoluogo piemontese. È deceduta questa notte.