Neonato gettato in un cassonetto davanti a un cimitero: corsa contro il tempo per salvarlo. Il piccolo è stato ritrovato in un cassonetto davanti al cimitero questa mattina a Rosolina Mare, in provincia di Rovigo. Il piccolo era stato messo in una borsa ancora vivo, i medici stanno tentando il tutto e per tutto per riuscire a salvargli la vita. Si tratta di un maschietto, attualmente si trova ricoverato in condizioni critiche all'ospedale di Adria, e il quadro clinico è in lento miglioramento.

Ultimo aggiornamento: 11:34

