Covid, negazionista si pente dopo il ricovero: «Minimizzavo, la gente muore: ora capisco»

Era un negazionista convinto Daniele Egidi, 54 anni, tecnico informatico di Fano, in provincia di Pesaro Urbino. Pensava che il Covid-19 fosse «un'influenza e le immagini delle corsie ospedaliere solo retorica del potere». Ma ora, dopo aver vissuto in prima persona l'esperienza di un reparto Covid, ricoverato a Pesaro per polmonite bilaterale, dice al Resto del Carlino: «Non volevo capire. Adesso vivo la realtà sulla mia pelle».

La lieve febbre durata una settimana, il ricovero lo scorso 30 dicembre e poi l'ossigenazione dovuta alle difficoltà respiratorie. «Sono attaccato all'ossigeno ma respiro ancora male. La polmonite c'è. Sul Covid-19 non avevo capito niente o non volevo capire niente. Rifiutavo inconsciamente l'idea che la pandemia fosse grave, minimizzavo culturalmente l'emergenza sanitaria», ha spiegato Daniele al Carlino.

«Per rendersi conto davvero di ciò che stiamo vivendo bisogna passarci» - «Appena arrivato in ospedale, prima ancora di andare in camera, ho visto passare davanti a me sette codici rossi per Covid, cioè sette persone gravissime che avevano la precedenza. Lì, in quel momento, mi sono detto che ero stato fuori dal mondo, cieco di fronte alla realtà. Forse è anche brutto dirlo e nemmeno giusto ma per rendersi conto davvero di ciò che stiamo vivendo bisogna passarci. Ho visto che non c'era nulla di inventato in quelle immagini televisive degli ospedali stracolmi, delle terapie intensive al collasso, degli ospedali da campo, della gente che muore. Sto cercando di capire perché rifiutavo di accettare l'allarme per il Covid-19. Forse non condividevo la gestione dell'emergenza, pensando che ci fosse un altro modo, e questo mi portava a non dare reale importanza alla pandemia», ha aggiunto.

Infatti, ammette infine Daniele, «non mettevo la mascherina fuori dal lavoro, la ritenevo inutile, una recita, anche se non avevo comportamenti contrari alla legge. All'esterno semplicemente non la mettevo per scelta». «Ma solo ora, qui, ho capito che sbagliavo» conclude l'uomo.

