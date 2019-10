​Venezia, muore in un mese a 40 anni per una malattia fulminante: lascia due figli piccoli

Sapeva che il male correva: Laura, una donna di 40 anni, non ha voluto dirlo a nessuno, se non a pochissimi, e così la notizia della sua prematura scomparsa, avvenuta martedì in ospedale a Dolo, è arrivata ieri a Caltana, in provincia di Venezia, dove viveva con il marito e due bambini.

La giovane mamma aveva solamente 40 anni e aveva scoperto di essere malata circa un mese fa. A piangerla sono ora il marito, commercialista e presidente della scuola dell'infanzia di Caltana, e i due figlioletti della coppia, una bimba di soli 3 anni e un maschietto di 8.

